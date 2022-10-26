Алемани: «Задача «Барселоны» – выиграть все оставшиеся турниры»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.

Последние надежды каталонцев были разбиты в матче «Интера» против «Виктории» Пльзень, который завершился победой миланцев со счётом 4:0. «Барселона» вылетит в Лигу Европы, даже если сегодня обыграет «Баварию», а в последнем туре группового этапа нанесёт поражение «Виктории».

«Сегодня мы должны сыграть в хороший футбол и порадовать наших болельщиков, – комментирует неудачу Алемани. – Впереди нас ждёт борьба во многих турнирах, и наша задача – побороться за победу в каждом из них. Команда уже доказала, что может быть конкурентоспособной», – считает спортивный директор «сине-гранатовых».