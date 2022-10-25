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Лига чемпионов

​Игроки «Баварии»: «Левандовски, мы идём»

25 Октября 2022 • 17:50 Комментировать
Барселона
...
Бавария
1 2.25 X 3.95 2 2.80
26.10 22:00

Томас Мюллер опубликовал на своей страничке в социальной сети видео, записанное после прибытия команды на гостевой матч Лиги чемпионов против «Барселоны». На видео сразу несколько футболистов мюнхенской команды обращаются к Роберту Левандовски.

«Леви, мы идём», - эту фразу говорит сначала сам Мюллер, а после Марсель Забитцер (предположительно, игрока в кадре не видно) и Йосип Станишич.

Напомним, что Роберт Левандовски в летнее трансферное окно перебрался из «Баварии» в «Барселону».

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» стартует 26 октября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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