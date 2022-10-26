В Испании считают, что проект Хави потерпел неудачу

Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов серьёзно ударит по репутации наставника Хави Эрнандеса.

Летом «Барселона» значительно вложилась в усиление состава, но во второй раз подряд не смогла преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

«Проект Хави снова потерпел неудачу. Клуб вложил в трансферы около 200 млн, в распоряжении тренера был отличный состав, но выйти в 1/8 Лиги чемпионов вновь не удалось. Трудности так и не закончатся, если «Барселона» продолжит обвинять судей во всех своих бедах», – утверждается на страницах авторитетного испанского ресурса.

Победа «Интера» над «Викторией» (4:0) означает, что «Барселона» не сможет выйти из группы, даже если сегодня одолеет «Баварию» на «Камп Ноу».