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Лига чемпионов

Левандовски впервые не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с момента своего дебюта

27 Октября 2022 • 08:09 Комментировать (1)
Барселона
0:3
Бавария
окончен

Каталонская «Барселона» потерпела домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и досрочно завершила выступление в турнире.

Как сообщает MisterChip, форвард «сине-гранатовых» Роберт Левндовски впервые не сыграет в плей-офф ЛЧ с момента своего дебюта в турнире. Ранее он всегда с своими командами входил в стадию плей-офф.

Роберт перебрался в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в минувшее летнее трансферное окно. Поляк заключил с каталонским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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NOBODY
27 Октября 2022 в 08:26
нытик сам выбрал Барсу и покинул Баварию.
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