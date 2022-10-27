Левандовски впервые не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов с момента своего дебюта

Каталонская «Барселона» потерпела домашнее поражение от мюнхенской «Баварии» (0:3) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и досрочно завершила выступление в турнире.

Как сообщает MisterChip, форвард «сине-гранатовых» Роберт Левндовски впервые не сыграет в плей-офф ЛЧ с момента своего дебюта в турнире. Ранее он всегда с своими командами входил в стадию плей-офф.

Роберт перебрался в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в минувшее летнее трансферное окно. Поляк заключил с каталонским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.