Нагельсманн высказался о разгроме «Барселоны»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о крупной победе над каталонской «Барселоной» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий гранд уверенно победил на «Камп Ноу» со счетом 3:0.

«Этот успех придает нам много энергии. Мы были очень хороши в этот вечер. Думаю, соперник не ожидал такого напора от нас. «Бавария» проявила терпение, а затем забила два гола, закрепив успех третьим мячом в концовке. Команда отлично оборонялась и показала страсть на поле. Эта победа – очень позитивный сигнал», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

«Бавария» досрочно вышла в плей-офф ЛЧ, а «Барселона» вылетела в Лигу Европы.