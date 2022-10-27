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Лига чемпионов

Нагельсманн высказался о разгроме «Барселоны»

27 Октября 2022 • 08:35 Комментировать
Барселона
0:3
Бавария
окончен

Рулевой мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о крупной победе над каталонской «Барселоной» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Немецкий гранд уверенно победил на «Камп Ноу» со счетом 3:0.

«Этот успех придает нам много энергии. Мы были очень хороши в этот вечер. Думаю, соперник не ожидал такого напора от нас. «Бавария» проявила терпение, а затем забила два гола, закрепив успех третьим мячом в концовке. Команда отлично оборонялась и показала страсть на поле. Эта победа – очень позитивный сигнал», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

«Бавария» досрочно вышла в плей-офф ЛЧ, а «Барселона» вылетела в Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Юлиан Нагельсманн
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