Хави отреагировал на слова Моуринью об «акулах-неудачниках»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью недавно сказал, что в плей-офф Лиги Европы будет сложно из-за «акул-неудачников» Лиги чемпионов. Португалец имел в виду команды, которые в группах займут третьи места и понизятся в классе до Лиги Европы. С высокой долей вероятности одной из таких команд станет «Барселона». Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес высказался на этот счёт.

«Моуринью сказал об «акулах-неудачниках»? Мне нечего ему ответить. Если нам придётся выступать в Лиге Европы, мы будем стараться конкурировать», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции.

В среду, 26 октября, «Барселона» сыграет против «Баварии».