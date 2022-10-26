Источник: Бускетс проводит свой последний матч в Лиге чемпионов на «Камп Ноу» за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс, по данным авторитетного источника, неизбежно покинет клуб по окончании сезона.

Контракт 34-летнего капитана каталонцев действует до июня 2023 года и не будет продлён, докладывает издание ESPN после досрочного вылета команды из Лиги чемпионов.

В эти минуты проходит матч «Барселона» – «Бавария», и после первого тайма на табло горит счёт 2:0 в пользу гостей из Мюнхена. Бускетс вышел на поле в стартовом составе.

В 2023 году «Барселона» сыграет в плей-офф Лиги Европы, в то время как миланский «Интер» и «Бавария» продолжат выступление в Лиге чемпионов.