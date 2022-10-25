Агуэро: «Я не требовал денег от «Барселоны»

Бывший нападающий Серхио Агуэро вспомнил, как состоялся его переход в «Барселону».

В 2021 году аргентинец покинул «Манчестер Сити», после чего перебрался в «Барселону» в качестве свободного агента, однако уже в декабре был вынужден экстренно повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем.

«Мне было легко оформить переход в «Барселону», потому что я хотел играть только в этом клубе. Я не требовал ничего в финансовом плане – мне было достаточно, чтобы клуб просто покрывал мои расходы на электричество и воду», – отметил в интервью El Chiringuito экс-форвард.

В составе «Барселоны» Серхио Агуэро отыграл пять матчей, отметившись одним голом.