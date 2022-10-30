«Барселона» всё же забила «Валенсии» перед финальным свистком

«Валенсия» в субботу вечером играла против «Барселоны», одного из лидеров Ла Лиги. Каталонцы доминировали на поле, но смогли лишь раз пробить в створ, чего было мало для победы. В первом тайме Ансу Фати с близкого расстояния не переиграл голкипера. В еще одной атаке он же забил, но из положения вне игры. Роберт Левандовски головой направил мяч в штангу, замыкая прострел Жорди Альбы. Сэмуел Лино забил в свою очередь, но ВАР помог отменить его - игра рукой. Второй тайм в целом был малособытийным, и лишь в компенсированное время каталонцы добились своего - Левандовски в падении ногой замкнул подачу Рафиньи - 1:0.
«Валенсия» - 10-я, ее соперник настиг «Реал» на вершине.
Протокол игры
|90'Левандовски Роберт (0:1)
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри80' (Васкес Хесус (80') •Габриэль Паулиста•Джюмарт Эрай•Гайя Хосе•Фулкье Димитри•Гильямон Уго• 84'Алмейда Андре IV72' (Кастильехо Самуэль (72') •Клюйверт Джастин72' (Лато Тони (72') •Кавани Эдинсон18' (Андре Маркос (18') •Лино Сэмуел 67'
Тер Штеген Марк-Андре•Бальде Алехандро•Кунде Жюль74' (Пике Херард (74') • 90'Гарсия Эрик 21'42' (Алонсо Маркос (42') • 45'Альба Жорди•Педри•Бускетс Серхио56' (Гави (56') • 89'Де Йонг Френки•Дембеле Усман56' (Торрес Ферран (56') •Левандовски Роберт•Фати Ансу57' (Рафинья Диас (57')
29 октября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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