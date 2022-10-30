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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» всё же забила «Валенсии» перед финальным свистком

30 Октября 2022 • 00:02 Комментировать (1)
Валенсия
0:1
Барселона
окончен

«Валенсия» в субботу вечером играла против «Барселоны», одного из лидеров Ла Лиги. Каталонцы доминировали на поле, но смогли лишь раз пробить в створ, чего было мало для победы. В первом тайме Ансу Фати с близкого расстояния не переиграл голкипера. В еще одной атаке он же забил, но из положения вне игры. Роберт Левандовски головой направил мяч в штангу, замыкая прострел Жорди Альбы. Сэмуел Лино забил в свою очередь, но ВАР помог отменить его - игра рукой. Второй тайм в целом был малособытийным, и лишь в компенсированное время каталонцы добились своего - Левандовски в падении ногой замкнул подачу Рафиньи - 1:0.

«Валенсия» - 10-я, ее соперник настиг «Реал» на вершине.

Протокол игры  
Валенсия0:1Барселона
  90'Левандовски Роберт (0:1)
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 80' (Васкес Хесус ( 80') Габриэль ПаулистаДжюмарт ЭрайГайя ХосеФулкье ДимитриГильямон Уго  84'Алмейда Андре IV 72' (Кастильехо Самуэль ( 72') Клюйверт Джастин 72' (Лато Тони ( 72') Кавани Эдинсон 18' (Андре Маркос ( 18') Лино Сэмуел  67'
Запасные: Тьяго РибейроFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоМоскера КристианСантьяго ХесусДуро УгоОзкаджар Дженк
Тер Штеген Марк-АндреБальде АлехандроКунде Жюль 74' (Пике Херард ( 74'  90') Гарсия Эрик  21' 42' (Алонсо Маркос ( 42'  45') Альба ЖордиПедриБускетс Серхио 56' (Гави ( 56'  89') Де Йонг ФренкиДембеле Усман 56' (Торрес Ферран ( 56') Левандовски РобертФати Ансу 57' (Рафинья Диас ( 57')
Запасные: Кесси ФранкПенья ИньякиБельерин ЭкторТорре ПаблоТенас Арнау
29 октября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Комментарии (1)
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Roni
30 Октября 2022 в 00:12
ну и прекрасно. матч не смотрел. кто что скажет? как игра? обзор гляну чуть позже
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