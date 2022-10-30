«Барселона» всё же забила «Валенсии» перед финальным свистком

«Валенсия» в субботу вечером играла против «Барселоны», одного из лидеров Ла Лиги. Каталонцы доминировали на поле, но смогли лишь раз пробить в створ, чего было мало для победы. В первом тайме Ансу Фати с близкого расстояния не переиграл голкипера. В еще одной атаке он же забил, но из положения вне игры. Роберт Левандовски головой направил мяч в штангу, замыкая прострел Жорди Альбы. Сэмуел Лино забил в свою очередь, но ВАР помог отменить его - игра рукой. Второй тайм в целом был малособытийным, и лишь в компенсированное время каталонцы добились своего - Левандовски в падении ногой замкнул подачу Рафиньи - 1:0.

«Валенсия» - 10-я, ее соперник настиг «Реал» на вершине.