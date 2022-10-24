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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» намерена расстаться с Кесси зимой

24 Октября 2022 • 15:21 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

«Барселона» намерена продать полузащитника Франка Кесси в зимнее трансферное окно, сообщает El Nacional.

Напомним, 25-летний ивуариец перешёл в испанский клуб минувшим летом на правах свободного агента. Ранее он защищал цвета «Милана».

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» разочаровалось в футболисте и считает, что размер его зарплаты не соответствует уровню игры. Отмечается, что после продажи место Кесси в «Барселоне» займёт Нико Гонсалес, в настоящий момент выступающий за «Валенсию» на правах аренды.

Действующий контракт Кесси с каталонцами рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл в составе «сине-гранатовых» 11 матчей, отметившись в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси Нико Гонсалес
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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