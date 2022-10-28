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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сетьен: «Не удивлён ситуацией в «Барселоне»

28 Октября 2022 • 10:59 Комментировать (2)
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал текущую ситуацию в стане «сине-гранатовых». Напомним, команда под руководством Хави Эрнандеса не смогла в этом сезоне выйти из группы в Лиге чемпионов, играя с миланским «Интером», мюнхенской «Баварией» и пльзеньской «Викторией».

«Нынешняя ситуация в «Барселоне» меня ничуть не удивляет. Я ожидал подобного исхода», – цитирует Сетьена Barca Universal.

Напомним, на днях Кике прервал паузу в тренерской деятельности и подписал контракт с «Вильярреалом», заменив на посту наставника Унаи Эмери, который недавно возглавил английскую «Астон Виллу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Кике Сетьен
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (2)
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Alex1972
28 Октября 2022 в 11:30
Чьи бы коровы мычали...
ARTUR
28 Октября 2022 в 11:12
Сетьену лучше бы промолчать ... пока что он ничего не выиграл и ничего не добился и уже первый же матч чуть не проиграл . Ожидал он видите ли ..той Барсы в которой прозябал колхозник уже давно нет ..ожидал он ..
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