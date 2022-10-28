Сетьен: «Не удивлён ситуацией в «Барселоне»

Бывший тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал текущую ситуацию в стане «сине-гранатовых». Напомним, команда под руководством Хави Эрнандеса не смогла в этом сезоне выйти из группы в Лиге чемпионов, играя с миланским «Интером», мюнхенской «Баварией» и пльзеньской «Викторией».

«Нынешняя ситуация в «Барселоне» меня ничуть не удивляет. Я ожидал подобного исхода», – цитирует Сетьена Barca Universal.

Напомним, на днях Кике прервал паузу в тренерской деятельности и подписал контракт с «Вильярреалом», заменив на посту наставника Унаи Эмери, который недавно возглавил английскую «Астон Виллу».