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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может лишиться одной из главных восходящих звёзд слухи

25 Октября 2022 • 02:08 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати готов покинуть клуб, если ему не предоставят место в стартовом составе.

Ранее уже появлялась информация о недовольстве 19-летнего игрока ролью запасного в команде Хави Эрнандеса. Согласно сведениям Radioestadio Noche, ситуация может зайти ещё дальше: агент Фати готов трудоустроить его в другом клубе, если в скором времени положение дел не изменится.

Ансу Фати принял участие в 15 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, записав себе в актив три забитых мяча и столько же результативных передач. В 12 случаях молодой форвард выходил на поле со скамейки запасных, а с первых минут появился только трижды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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