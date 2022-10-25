Нападающий «Барселоны» Ансу Фати готов покинуть клуб, если ему не предоставят место в стартовом составе.

Ранее уже появлялась информация о недовольстве 19-летнего игрока ролью запасного в команде Хави Эрнандеса. Согласно сведениям Radioestadio Noche, ситуация может зайти ещё дальше: агент Фати готов трудоустроить его в другом клубе, если в скором времени положение дел не изменится.

Ансу Фати принял участие в 15 матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, записав себе в актив три забитых мяча и столько же результативных передач. В 12 случаях молодой форвард выходил на поле со скамейки запасных, а с первых минут появился только трижды.