Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати недоволен своим положением в «Барселоне»

24 Октября 2022 • 03:05 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
1 5.00 X 4.20 2 1.62
29.10 22:00

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати хотел бы чаще выходить на поле с первых минут.

19-летний футболист принял участие в 15 матчах «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне, при этом всего трижды появился в стартовом составе. Восходящую звезду не устраивает такое положение дел: Фати считает, что должен быть игроком основы, с чем на данный момент не согласны Хави и его тренерский штаб, утверждает журналист Хоан Фонтес. По информации источника, юный форвард не любит выходить на поле со скамейки запасных.

В текущей кампании Ансу Фати записал на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
4
0
1.45 4.70 6.60
Видео
24.10.22 в 22:00
Сельта Сельта
Хетафе Хетафе
1.69 3.70 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
03:53 · Англия. Премьер-лига
Ленгле рассказал, планирует ли вновь играть за «Барселону»
03:05 · Испания. Ла Лига
Фати недоволен своим положением в «Барселоне»
02:41 · Испания. Ла Лига
Кесси: «Хави вернул нам уверенность»
02:06 · Англия. Премьер-лига
Холанн уверенно возглавляет гонку за европейскую «Золотую бутсу»
01:25 · Испания. Ла Лига
Источник: защитник «Барселоны» выбыл до конца года
00:56 · Испания. Ла Лига
Вальверде – о матче с «Барселоной»: «Меня поразил тактический ход Хави»
00:46 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» доминировала благодаря Дембеле»
00:45 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «У нас огромный потенциал»
00:32 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто получил травму, сроки восстановления станут известны позже
00:26 · Испания. Ла Лига
Бускетс – о победе «Барселоны»: «Хави может быть доволен командой в последних двух матчах»
00:18 · Испания. Ла Лига
Дембеле провёл свой самый результативный матч за «Барселону»
00:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» быстро разгромила «Атлетик» 5
23 Октября
23:04 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле забил головой впервые почти за шесть лет
22:33 · Испания. Ла Лига
Гризманн стал третьим бомбардиром в истории «Атлетико»
22:21 · Испания. Ла Лига
Анри рассказал, чем ему нравились тренировки «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем