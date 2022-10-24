Фати недоволен своим положением в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати хотел бы чаще выходить на поле с первых минут.

19-летний футболист принял участие в 15 матчах «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне, при этом всего трижды появился в стартовом составе. Восходящую звезду не устраивает такое положение дел: Фати считает, что должен быть игроком основы, с чем на данный момент не согласны Хави и его тренерский штаб, утверждает журналист Хоан Фонтес. По информации источника, юный форвард не любит выходить на поле со скамейки запасных.

В текущей кампании Ансу Фати записал на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи во всех турнирах.