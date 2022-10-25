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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри: «Уверен, мы можем обойти «Реал» и выиграть Ла Лигу»

25 Октября 2022 • 12:30 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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29.10 22:00

Полузащитник «Барселоны» Педри верит в то, что его команде по силам обойти мадридский «Реал» в турнирной таблице и выиграть Ла Лигу. Напомним, отрыв «королевского клуба» от каталонцев в данный момент составляет 3 очка.

«Мы вполне можем обойти «Реал» и выиграть Ла Лигу. В прошлом году мы обыграли их с более скромным составом, сейчас мы усилились. Мы вполне можем обыграть «Реал», я уверен в этом», – заявил Педри в интервью Marca.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании с отрывом в 13 очков от каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» завтра могут вылететь из Лиги чемпионов на стадии группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Педри
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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