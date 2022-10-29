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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бальде получил предложения от нескольких клубов АПЛ

29 Октября 2022 • 12:01 Комментировать (1)
Валенсия
...
Барселона
1 5.40 X 4.40 2 1.58
Через 8 ч. 8 мин.

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил предложения от нескольких клубов из Английской премьер-лиги. Эту информацию обнародовало издание Sport.

Имена заинтересованных команд не разглашаются, но если верить источнику, предложенные условия являются весьма приемлемыми. Тем не менее, желание футболиста заключается в том, чтобы продолжать выступать за каталонскую «Барселону».

В этом сезоне Бальде довольно часто появляется на поле. 19-летний защитник провёл уже 9 матчей в чемпионате Испании и успел отметиться тремя результативными передачами. В прошлой кампании Алехандро провёл 5 матчей в Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Алехандро Бальде
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Октября 2022 в 12:35
Это очень перспективный игрок , для защитника необычайно техничный , с отличным дриблингом , поле видит хорошо , смелый , потерялся только в матче с Реалом , очень волновался )) на него как насели мастодонты )) не удивительно что парень растерялся , на данный момент для меня это светлое пятно в Барселоне . Глупо будет его куда то отдавать .
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