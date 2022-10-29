Бальде получил предложения от нескольких клубов АПЛ

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил предложения от нескольких клубов из Английской премьер-лиги. Эту информацию обнародовало издание Sport.

Имена заинтересованных команд не разглашаются, но если верить источнику, предложенные условия являются весьма приемлемыми. Тем не менее, желание футболиста заключается в том, чтобы продолжать выступать за каталонскую «Барселону».

В этом сезоне Бальде довольно часто появляется на поле. 19-летний защитник провёл уже 9 матчей в чемпионате Испании и успел отметиться тремя результативными передачами. В прошлой кампании Алехандро провёл 5 матчей в Ла Лиге, где не отметился ни одним результативным действием.