«Барселона» установила оборонительный рекорд Ла Лиги

«Барселона» снова не пропустила в матче чемпионата Испании, установив рекорд турнира.

«Сине-гранатовые» одержали минимальную победу над «Валенсией», организовав единственный гол на третьей компенсированной ко второму тайму минуте. Команда Хави Эрнандеса сыграла «на ноль» в 10 из 12 встреч нынешнего розыгрыша Ла Лиги, что, как сообщает Opta, является лучшим показателем на данной дистанции за всю историю.

«Барселона» набрала 31 очко, сравнявшись с мадридским «Реалом», который, впрочем, имеет матч в запасе. Каталонцы пропустили в общей сложности всего четыре гола, причём три из них – как раз от «Реала».