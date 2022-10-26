Левандовски: «Я не машина, а человек»

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о работе над собой.

«Негативные эмоции могут остановить нас на пути. Вы должны проделать настоящую умственную работу, чтобы делать то, что необходимо, независимо от того, что происходит. Однако я не машина, а человек. У меня тоже бывают плохие дни», — цитирует одного из лучших футболистов мира издание L’Equipe. Игрок также отметил, что с инстинктом нападающего люди не рождаются.

Напомним, что в нынешней кампании испанского первенства на счету Роберта 17 голов в 15 матчах в футболке «Барселоны» во всех соревнованиях.