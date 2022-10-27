Алемани: «Барселона» незаслуженно проиграла в Мюнхене, а в матче против «Интера» роль сыграли судьи»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» объяснил причины, по которым команда не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. Теперь «сине-гранатовые» второй год подряд будут вынуждены сыграть в Лиге Европы.

«Мы тщательно изучили команды, с которыми нам предстояло сыграть в группе. В матче с «Баварией» в Мюнхене мы не заслуживали проиграть, а в игре с «Интером» роль сыграли судейские ошибки. Эти матчи были ключевыми в группе», – цитирует Алемани Barca Universal.

Вчера «Барселона» у себя дома проиграла «Баварии» с разгромным счётом 0:3. Голы забивали Садио Мане, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Бенжамен Павар.