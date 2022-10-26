Хави: «Кесси – очень важный игрок для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес опроверг слухи о том, что полузащитник Франк Кесси может покинуть команду этой зимой. Напомним, ивуариец лишь летом присоединился к «сине-гранатовым» на правах свободного агента из «Милана».

«Кесси? Он является очень важным игроком для «Барселоны». В прошлой игре Франк отлично вышел на замену и очень часто выигрывал дуэли один в один», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Кесси ранее несколько лет отыграл в составе «Милана», где зарекомендовал себя как одного из лучших полузащитников Серии А. В нынешнем сезоне ивуариец забил всего один гол за «Барселону» в Лиге чемпионов.