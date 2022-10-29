Кавани мог оказаться в «Барселоне»

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани минувшей зимой мог стать игроком «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в январе нынешнего года уругвайский футболист был близок к переходу в каталонский клуб, однако позже руководство «сине-гранатовых» передумало брать Кавани, решив вместо него подписать Феррана Торреса из «Манчестер Сити» и Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского «Арсенала». Напомним, что в то время уругваец выступал за «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Валенсию» только летом.

В текущем сезоне 35-летний форвард провёл в составе «летучих мышей» шесть матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу.