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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани мог оказаться в «Барселоне»

29 Октября 2022 • 14:30 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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Через 6 ч. 15 мин.

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани минувшей зимой мог стать игроком «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в январе нынешнего года уругвайский футболист был близок к переходу в каталонский клуб, однако позже руководство «сине-гранатовых» передумало брать Кавани, решив вместо него подписать Феррана Торреса из «Манчестер Сити» и Пьера-Эмерика Обамеянга из лондонского «Арсенала». Напомним, что в то время уругваец выступал за «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Валенсию» только летом.

В текущем сезоне 35-летний форвард провёл в составе «летучих мышей» шесть матчей, забив в них четыре гола и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Эдинсон Кавани
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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