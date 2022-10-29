Сетьен: «Месси - человек, вокруг которого всё двигалось 14 лет в «Барселоне»

Бывший наставник «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о том, как он относился к Лионелю Месси, отношения с которым у него, по слухам, не сложились. Сетьен проработал с «Барселоной» лишь несколько месяцев и был уволен после памятного разгрома от «Баварии» со счетом 2:8.

- Месси? Сейчас нет смысла ломать копья. Месси - человек, вокруг которого все строилось 14 лет, и это то, что я вспоминаю о нем. Я не могу сказать, был разочарован или, наоборот, восхищен. Есть вещи, которые мне нравились, есть - которые нет. Но если человек забивает три мяча в матче, что ты ему скажешь? В команде всегда есть «особые игроки», - цитирует Сетьена Sport.es.