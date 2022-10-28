«Барселона» хочет избавиться от трёх игроков, чтобы совершить трансферы в январе

Каталонская «Барселона» определилась со списком футболистов, от которых хотела бы избавиться в январе. По информации от Sport, «сине-гранатовым» хотят прекратить сотрудничество с Херардом Пике, Жорди Альбой и Мемфисом Депаем, который был в шаге от ухода этим летом.

Если верить источнику, эти шаги необходимы клубу для того, чтобы сократить зарплатную ведомость. Это позволит «сине-гранатовым» выйти на январский трансферный рынок, чтобы усилить состав новыми футболистами.

Напомним, «Барселона» сейчас идёт на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от мадридского «Реала» на три очка. В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии группового этапа.