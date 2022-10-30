Хави – о победе над «Валенсией»: «Барселона» играла с некоторым беспокойством»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что команда по-прежнему не может смириться с провалом в Лиге чемпионов.

Судьба субботней встречи с «Валенсией» решилась на 93-й минуте, когда каталонский гранд усилиями Роберта Левандовски провёл единственный гол в матче.

«Команда заслужила победу, и сегодняшний результат придаст нам уверенности и моральных сил, – рассказывает Хави в послематчевом интервью. – Сегодня мы играли с некоторым беспокойством – думаю, на команде всё ещё сказываются события среды. Сейчас я чувствую себя счастливым, но это «Барселона»: здесь каждая победа отмечается ярко, а каждая осечка – признак чего-то тревожного», – заявил главный тренер «сине-гранатовых».