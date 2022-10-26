Левандовски по-прежнему верит в проект «Барселоны», даже несмотря на вероятный вылет в Лигу Европы

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает верить в проект команды. По информации от Sport, поляк с пониманием относится к поражению в «эль-класико» и вероятному вылету в Лигу Европы. Роберт осознаёт, что команда находится в процессе перестройки.

Напомним, этим летом Левандовски лично настоял на уходе из «Баварии» ради того, чтобы присоединиться к «Барселоне». Сумма трансфера обошлась «сине-гранатовым» в сумму более 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Роберта уже 12 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Испании. На сегодняшний день поляк является лучшим бомбардиром Ла Лиги.