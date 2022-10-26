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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски по-прежнему верит в проект «Барселоны», даже несмотря на вероятный вылет в Лигу Европы

26 Октября 2022 • 11:31 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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29.10 22:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает верить в проект команды. По информации от Sport, поляк с пониманием относится к поражению в «эль-класико» и вероятному вылету в Лигу Европы. Роберт осознаёт, что команда находится в процессе перестройки.

Напомним, этим летом Левандовски лично настоял на уходе из «Баварии» ради того, чтобы присоединиться к «Барселоне». Сумма трансфера обошлась «сине-гранатовым» в сумму более 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Роберта уже 12 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Испании. На сегодняшний день поляк является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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