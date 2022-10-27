«Барселона» не обсуждала с Пике, Альбой и Бускетсом их уход

«Барселона» не пытается в срочном порядке избавиться от ветеранов команды, которые могут уйти в конце сезона.

По слухам, Херард Пике и Жорди Альба могут уйти уже зимой, поскольку не проходят в основной состав и имеют солидную зарплату. Как сообщает Mundo Deportivo, разговоры о расторжении контрактов или продаже обоих защитников, а также Серхио Бускетса, пока не ведутся – но это не исключено в скором будущем.

Херард Пике считается пятым центральным защитником в иерархии наставника Хави Эрнандеса, Жорди Альба – лишь третий выбор на левом краю обороны, а Серхио Бускетс с высокой вероятностью покинет клуб по истечении контракта летом.