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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не обсуждала с Пике, Альбой и Бускетсом их уход

27 Октября 2022 • 20:30 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

«Барселона» не пытается в срочном порядке избавиться от ветеранов команды, которые могут уйти в конце сезона.

По слухам, Херард Пике и Жорди Альба могут уйти уже зимой, поскольку не проходят в основной состав и имеют солидную зарплату. Как сообщает Mundo Deportivo, разговоры о расторжении контрактов или продаже обоих защитников, а также Серхио Бускетса, пока не ведутся – но это не исключено в скором будущем.

Херард Пике считается пятым центральным защитником в иерархии наставника Хави Эрнандеса, Жорди Альба – лишь третий выбор на левом краю обороны, а Серхио Бускетс с высокой вероятностью покинет клуб по истечении контракта летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике Серхио Бускетс Жорди Альба
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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