Хави рассказал о своём выборе на позицию левого защитника

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, кого предпочитает ставить на левый фланг обороны. Напомним, на этой позиции могут сыграть Маркос Алонсо, Жорди Альба и Алехандро Бальде.

«Мой первый выбор на позицию левого защитника? Каждый готов играть в каждой игре. Алонсо неплохо адаптируется к позиции центрального защитника, Бальде находится в отличной форме. Не стоит забывать и о Альбе, на которого я также рассчитываю», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в конце сезона у Альбы заканчивается контракт с «Барселоной». Алонсо лишь недавно перешёл в команду свободным агентом из лондонского «Челси».