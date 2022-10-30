Де Йонг: «Цель «Барселоны» – вернуться на первое место до чемпионата мира»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг дал интервью после победы над «Валенсией» в Ла Лиге.

Каталонцы минимально одолели «летучих мышей» в гостях благодаря голу Роберта Левандовски, забитому на 93-й минуте.

«Чувствую облегчение. Мы создали несколько отличных шансов в первом тайме, а после перерыва нам пришлось труднее. Было очень приятно, когда случился победный гол.

Разумеется, наша цель – вернуться на первое место в таблице до перерыва на чемпионат мира. Нам нужно делать своё дело и надеяться на благоприятные исходы матчей «Реала», – отметил в послематчевом интервью голландский хавбек.