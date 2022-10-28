Хави: «Валенсия» будет играть очень агрессивно»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от ближайшего тура чемпионата Испании. Напомним, на днях «сине-гранатовым» предстоит сыграть на выезде против «Валенсии», которой руководит итальянец Дженнаро Гаттузо, ранее возглавлявший «Милан» и «Наполи».

«Валенсия» будет играть очень агрессивно и интенсивно. Будет очень важно взять три очка на выезде», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем.

В данный момент «Барселона» под руководством Хави располагается на второй строчке в испанской Ла Лиге. На первом месте идёт мадридский «Реал», у которого на три очка больше, чем у «сине-гранатовых».