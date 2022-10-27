«Барселоне» придётся отказаться от одной из трансферных целей

«Барселона» не сможет подписать правого защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота.

После вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов испанские источники сообщили, что зимой клуб намерен усилить состав, а укрепление правого края обороны станет одной из приоритетных задач каталонцев на трансферном рынке. В списке интересов «Барселоны» давно фигурирует Диогу Далот, однако, как утверждает Sport Witness, переманить его из «Манчестер Юнайтед» будет практически невозможно.

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень рассчитывает на 23-летнего португальца, задействуя его в каждом матче Премьер-лиги и Лиги Европы в нынешнем сезоне.