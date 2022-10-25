Агуэро: «Месси постоянно просил сфотографировать его в футболке «Барселоны»

Экс-игрок «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, как трепетно Лионель Месси относился к своему пребыванию в каталонском клубе.

Нынешний форвард «ПСЖ» был вынужден покинуть «Барселону» в 2021 году, чего явно не желал. По словам Агуэро, Месси думал, что продлит соглашение с «сине-гранатовыми».

«Когда Лео Месси собирался продлить контракт с «Барселоной», он каждые несколько дней обращался ко мне с просьбой: «Сфотографируй меня в футболке «Барсы», – рассказал Серхио Агуэро, пришедший в «Барселону» летом 2021 года, но уже в декабре завершивший карьеру футболиста из-за проблем с сердцем.