Три года тюрьмы получил в Испании человек, который хотел устроить теракт во время «эль класико»

Новости из Испании - как сообщает испанское издание AS, три года тюремного заключения получил некий Мохаммед Яссин Амрани, который в 2020 году задумал устроить теракт с помощью дрона над стадионом «Камп Ноу», во время «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом».

Что именно заставило мужчину прибегнуть к столь радикальным замыслам, не сообщается, однако подчеркивается, что катализатором в данном случае могла стать пандемия Covid-19. Его посты в социальной сети вызвали подозрение в намерении совершить что-то подобное, что и было донесено до сведения полиции бдительными подписчиками Мохаммеда.

Первоначально обвинение требовало девять лет для Амрани, но в итоге все ограничилось тремя годами.