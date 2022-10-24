Хави: «Всегда хотел, чтобы Дембеле продлил свой контракт»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал выступления полузащитника Усмана Дембеле в матче против «Атлетик» Бильбао. Напомним, «сине-гранатовые» выиграли 4:0, а счёт в игре открыл как раз француз.

«Я всегда хотел, чтобы Дембеле остался в команде и продлил контракт, так как он выступает на топ-уровне», – заявил Хави на пресс-конференции после матча.

Напомним, Дембеле летом мог покинуть каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. В услугах полузащитника был заинтересован лондонский «Челси», где на тот момент работал бывший тренер Усмана Томас Тухель, который ранее покинул свой пост.