«Барселона» объявила состав на матч с «Валенсией»

В двенадцатом туре испанского чемпионата Ла Лиги «Барселоне» предстоит разиться в выездном матче с «Валенсией», и накануне игры главный тренер каталонкого суперклуба Хави Эрнандес объявил стартовый состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Жорди Альба, Френки де Йонг, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде.

Матч двенадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги между «Валенсией» и «Барселоной» начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.