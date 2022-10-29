«Барселона» нанесла один удар в створ за последние три тайма

«Барселона» не лучшим образом проявляет себя в атаке в последних встречах.

Совсем недавно каталонцы уступили в родных стенах «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов, ни разу не пробив в створ ворот мюнхенцев, а за весь первый тайм проходящего сейчас матча Ла Лиги против «Валенсии» лишь однажды потревожили голкипера оппонентов. По данным Opta, до двух последних матчей «сине-гранатовые» ни разу уходили на перерыв менее чем с двумя ударами в створ ворот с начала текущего сезона.

В случае победы над «Валенсией» коллектив Хави Эрнандеса сравняется по набранным очкам с мадридским «Реалом», который проведёт свой поединок в воскресенье.