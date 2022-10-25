Линекер посочувствовал Хави

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Гари Линекер поделился своим мнением о работе Хави Эрнандеса в качестве главного тренера «Барсы». Как выяснилось, Хави с точки зрения статистики - худший тренер «Барселоны» чуть ли не за последние двадцать лет, с печально памятных времен второго «нашествия» Луи ван Галя. Но Линекер считает, что Хави не стоит судить строго.

- Быть тренером «Барселоны» очень нелегко. Это один из лучших клубов в мире. Но Хави неплохо справляется, хотя в Лиге чемпионов он попал, конечно, в очень грустное положение. Трудно поменять много вещей за короткий срок. Думаю, что вылет из Лиги чемпионов может помочь выиграть чемпионат Испании, - заявил Линекер в интервью El Mundo Deportivo.