Анри рассказал, чем ему нравились тренировки «Барселоны»

Бывший французский нападающий Тьерри Анри поделился мыслями о тренировочном процессе в «Барселоне».

Форвард перебрался в каталонский клуб летом 2007 года из лондонского «Арсенала», в котором отыграл восемь лет.

«Короткие и интенсивные тренировки всегда лучше, чем длительные занятия, я понял это во времена игры в «Барселоне», – цитируют француза испанские СМИ. – Мы тренировались очень интенсивно, но всего по 45-50 минут. Когда занятие длится дольше, риск травм возрастает, и это всегда учитывалось в «Барселоне», – заявил Тьерри Анри, в настоящий момент занимающий должность ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.