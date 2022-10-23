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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анри рассказал, чем ему нравились тренировки «Барселоны»

23 Октября 2022 • 22:21 Комментировать
Валенсия
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Барселона
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29.10 22:00

Бывший французский нападающий Тьерри Анри поделился мыслями о тренировочном процессе в «Барселоне».

Форвард перебрался в каталонский клуб летом 2007 года из лондонского «Арсенала», в котором отыграл восемь лет.

«Короткие и интенсивные тренировки всегда лучше, чем длительные занятия, я понял это во времена игры в «Барселоне», – цитируют француза испанские СМИ. – Мы тренировались очень интенсивно, но всего по 45-50 минут. Когда занятие длится дольше, риск травм возрастает, и это всегда учитывалось в «Барселоне», – заявил Тьерри Анри, в настоящий момент занимающий должность ассистента Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.

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Барселона Тьерри Анри
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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