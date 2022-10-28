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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» готова продать двух голландцев

28 Октября 2022 • 19:51 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

«Барселона» по-прежнему испытывает финансовые трудности. Непопадание команды в плей-офф Лиги чемпионов лишь усугубляет ситуацию, ведь клуб лишился доходов.

В сложившейся ситуации «Барселоне» наверняка придётся выходить на трансферный рынок зимой для продаж футболистов. Как сообщает портал Goal со ссылкой на испанскую газету Sport, «сине-гранатовые» готовы продать двух голландцев – полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депай. Также каталонцы могут расстаться ещё с несколькими исполнителями.

Напомним, что продать Френки де Йонга «Барселона» пыталась летом, но игрок не захотел никуда переходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай Френки де Йонг
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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