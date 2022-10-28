​«Барселона» готова продать двух голландцев

«Барселона» по-прежнему испытывает финансовые трудности. Непопадание команды в плей-офф Лиги чемпионов лишь усугубляет ситуацию, ведь клуб лишился доходов.

В сложившейся ситуации «Барселоне» наверняка придётся выходить на трансферный рынок зимой для продаж футболистов. Как сообщает портал Goal со ссылкой на испанскую газету Sport, «сине-гранатовые» готовы продать двух голландцев – полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депай. Также каталонцы могут расстаться ещё с несколькими исполнителями.

Напомним, что продать Френки де Йонга «Барселона» пыталась летом, но игрок не захотел никуда переходить.