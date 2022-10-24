Ленгле рассказал, планирует ли вновь играть за «Барселону»

Центральный защитник Клеман Ленгле, арендованный «Тоттенхэмом» у «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.

Арендное соглашение француза со «шпорами» рассчитано до конца текущего сезона, при этом 27-летний игрок по-прежнему связан с каталонцами долгосрочным контрактом.

«Мой опыт в «Барселоне» – это нечто невероятное, и я не считаю этот этап завершённым, потому что мой контракт действует до 2026 года, а аренда в «Тоттенхэме» не предусматривает возможности выкупа. Однако у меня ещё будет время над этим поразмыслить – возможно, мы обсудим это позже, сейчас рано делать выводы. Я хочу приносить команде пользу и ощущать себя комфортно на поле», – заявил в интервью The Guardian Ленгле.