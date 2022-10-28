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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста назвал своего идола

28 Октября 2022 • 22:23 Комментировать
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Через 22 ч. 21 мин.

Легендарный испанский футболист Андрес Иньеста назвал своего идола в начале профессиональной карьеры.

«В молодости моим кумиром был Пабло Аймар, всегда было особенно приятно видеть его игру», – заявил чемпион мира и Европы, чьи слова приводит издание TyCSports. Также Иньеста высказался относительно возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону». По его мнению, вновь стать футболистом «сине-гранатовых» тяжело, однако, он верит в такой исход.

Напомним, что после ухода из «Барселоны» Андрес переехал в японский «Виссел Кобе», где выступает с 2018 года.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Андрес Иньеста Пабло Аймар
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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