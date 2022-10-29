«Барселона» нацелена подписать Месси уже в январе

Каталонская «Барселона» хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Лионеля Месси уже в январское трансферное окно. По информации от Sport, аргентинец станет главной целью руководства «сине-гранатовых» на зимнем рынке.

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. В силу возраста в 35 лет и ситуации с соглашением, игрок может быть доступен на трансферном рынке по значительно скидке, но пока неизвестно, согласятся ли «парижане» отпустить одного из своих лидеров посреди сезона.

На счету Месси 6 голов и 9 результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Аргентинец является воспитанником и лучшим бомбардиром в истории «Барселоны».