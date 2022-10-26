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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Уверен, «Барселона» счастлива выступлениями Левандовски»

26 Октября 2022 • 14:37 Комментировать
Бавария
...
Майнц
29.10 16:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн уверен, что в каталонской «Барселоне» полностью довольны выступлениями нападающего Роберта Левандовски, который в данный момент лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 12 забитыми голами.

«Я вижу, что Левандовски забивает много голов. Уверен, «Барселона» счастлива его выступлениями. Мы отлично стартовали без него и забили больше, чем за подобный отрезок в прошлом сезоне. Левандовски счастлив, также счастливы и мы. Я всегда радуюсь за своих бывших подопечных», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

Левандовски перешёл летом в «Барселону» именно из «Баварии» за сумму в районе 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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