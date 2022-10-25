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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси: «В «Барселоне» все сильно отличается от «Милана»

25 Октября 2022 • 21:56 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси перебрался из «Милана», но уже появились сведения о том, что в руководстве каталонского клуба решили с ним расстаться. Кесси пояснил, с какими сложностями столкнулся в своем новом клубе.

- Это новый вызов для меня. Я только пришел сюда. Мне надо адаптироваться к стране, к языку, к новому футболу, тут все совсем иное. Я стараюсь делать все, что в моих силах, чтобы повысить свой КПД и радовать нового тренера. Сейчас команда, пребывавшая не в лучшем состоянии, вернулась на должный путь, - считает Кесси, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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