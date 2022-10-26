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Чемпионат Германии. Бундеслига

Люка Эрнандес: «Бавария» отдаст все силы в матче с «Барселоной», в этом немецкий менталитет»

26 Октября 2022 • 11:37 Комментировать
Бавария
...
Майнц
29.10 16:30

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», который состоится сегодня на «Камп Ноу». Напомним, немецкий клуб уже оформил выход в раунд плей-офф благодаря 4 победам в 4 матчах группового этапа.

«Бавария» отдаст все свои силы в матче с «Барселоной». Неважно, оформили ли мы выход из группы или нет. Команда выложится на максимум, в этом заключается немецкий менталитет», – цитирует Эрнандеса Barca Universal.

Напомним, Люка скоро должен подписать с «Баварией» новый контракт. В матче с «Барселоной» игрок вряд ли примет участие, так как ещё не до конца восстановился после травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Люка Эрнандес
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БАВАРИЯ МАЙНЦ
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