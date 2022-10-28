Хави: «Результаты придут, а если нет – придёт другой тренер»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о своём будущем.

Стоит напомнить, что на неделе «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы продолжает евросезон в Лиге Европы.

«Я чувствую себя очень уверенно в этом проекте. Наша цель в этом сезоне – выигрывать титулы. Результаты придут, а если нет – придёт новый тренер.

Январские трансферы? Мы работаем, но пока что об этом говорить рано», - сказал Хави, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

В субботу, 29 октября, «Барселона» сыграет в гостях у «Валенсии».