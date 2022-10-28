Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Результаты придут, а если нет – придёт другой тренер»

28 Октября 2022 • 15:14 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
1 5.40 X 4.30 2 1.57
29.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о своём будущем.

Стоит напомнить, что на неделе «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы продолжает евросезон в Лиге Европы.

«Я чувствую себя очень уверенно в этом проекте. Наша цель в этом сезоне – выигрывать титулы. Результаты придут, а если нет – придёт новый тренер.

Январские трансферы? Мы работаем, но пока что об этом говорить рано», - сказал Хави, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

В субботу, 29 октября, «Барселона» сыграет в гостях у «Валенсии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 22:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол Эспаньол
2.36 3.30 3.20
Видео
29.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Сельта Сельта
3.30 3.30 2.29
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
15:14 · Испания. Ла Лига
Хави: «Результаты придут, а если нет – придёт другой тренер»
14:51 · Испания. Ла Лига
Вальверде сегодня не тренировался с «Реалом»
14:40 · Испания. Ла Лига
Асенсио счастлив «Реале» и не хочет уходить
14:23 · Испания. Ла Лига
Хави: «Валенсия» будет играть очень агрессивно»
14:19 · Испания. Ла Лига
Хави: «Пока слишком рано говорить о трансферах»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа в Испании
13:32 · Италия. Серия А
Испанский топ-клуб заинтересовался Спинаццолой
13:24 · Испания. Ла Лига
Милитао получил испанское гражданство
12:49 · Германия. Бундеслига
Рауль отказался возглавить «Шальке»
11:55 · Испания. Ла Лига
«Реал», скорее всего, продлит контракт с Модричем
10:59 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «Не удивлён ситуацией в «Барселоне» 3
10:51 · Испания. Ла Лига
Сетьен рассказал о долге «Барселоны»
10:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет избавиться от трёх игроков, чтобы совершить трансферы в январе 3
09:50 · Голландия. Эредивизие
Симонс рассказал о разнице между «ПСЖ» и «Барселоной»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Агента Рюдигера обвиняют в шантаже Грановской, полиция уже назначила судебный процесс 1
Все новости
Рекомендуем