«Барселона» уже приняла решение подписать Невеша

Каталонская «Барселона» приняла решение подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша на замену Серхио Бускетсу, у которого следующим летом заканчивается контракт. Об этом сообщает журналист Хоаким Пьера.

По сведениям источника, в каталонском клубе уже приняли окончательное решение подписать контракт с португальцем. С игроком согласованы личные условия, тогда есть договорённость по сумме трансфера с «Вулверхэмптоном».

Тем не менее, для того, чтобы провернуть сделку, «сине-гранатовым» нужно совершить одну довольно крупную продажу. Имя игрока, от которого руководство хочет избавиться, пока не сообщается.