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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» уже приняла решение подписать Невеша

26 Октября 2022 • 10:31 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
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29.10 17:00

Каталонская «Барселона» приняла решение подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша на замену Серхио Бускетсу, у которого следующим летом заканчивается контракт. Об этом сообщает журналист Хоаким Пьера.

По сведениям источника, в каталонском клубе уже приняли окончательное решение подписать контракт с португальцем. С игроком согласованы личные условия, тогда есть договорённость по сумме трансфера с «Вулверхэмптоном».

Тем не менее, для того, чтобы провернуть сделку, «сине-гранатовым» нужно совершить одну довольно крупную продажу. Имя игрока, от которого руководство хочет избавиться, пока не сообщается.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вулверхэмптон Рубен Невеш
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БРЕНТФОРД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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