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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду

25 Октября 2022 • 15:37 Комментировать
Валенсия
...
Барселона
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29.10 22:00

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

По сведениям El Nacional, наставник «красных дьяволов» видит в игроке каталонского клуба замену Криштиану Роналду, который может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры с представителем Дембеле.

В нынешнем сезоне 25-летний француз принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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ВАЛЕНСИЯ БАРСЕЛОНА
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