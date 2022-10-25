Педри: «Не ожидали того, что с нами произошло в Лиге чемпионов»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри признался, что результаты «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов стали неожиданностью для всей команды. Напомним, в случае победы миланского «Интера» над пльзеньской «Викторией», «Барселона» вне зависимости от результата матча с «Баварией» второй год подряд отправится в Лигу Европы.

«Не ожидали того, что с нами произошло в Лиге чемпионов. Но всё сложилось так, как сложилось, и нам очень жаль. Больше мы ничего не можем сделать. Хотя, у нас ещё осталась минимальная надежда», – заявил Педри в интервью Marca.

В прошлом сезоне «Барселона» также не смогла выйти из группы, играя с такими командами, как «Барселона», «Бенфика» и «Динамо» Киев.