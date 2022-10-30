Хави повторил результат Гвардиолы в первых 38 матчах Ла Лиги у руля «Барселоны»

Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес полностью повторил показатель Хосепа Гвардиолы.

С момента назначения Хави (ноябрь прошлого года) «сине-гранатовые» провели 38 матчей в чемпионате Испании, набрав 87 очков – ровно столько же в своих первых 38 поединках во главе команды в Ла Лиге набрал Хосеп Гвардиола, добившийся невероятного успеха в клубе. Впрочем, это далеко не лучший показатель за последние годы: эффективнее всех был Тито Виланова – 100 очков, второй – Луис Энрике с 94 баллами, а при Эрнесто Вальверде было набрано 93.

В субботу «Барселона» обыграла «Валенсию», сравнявшись с мадридским «Реалом» в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Ла Лиги. «Сливочные» вернутся на вершину, если не проиграют «Жироне» в воскресенье.