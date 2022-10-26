«Барселона» может продать де Йонга, чтобы подписать на его позицию двух полузащитников

Каталонская «Барселона» вновь задумывается над продажей своего полузащитника Френки де Йонга. По информации от журналиста Хоакима Пьеры, «сине-гранатовые» хотят потратить вырученные деньги на покупку двух футболистов на позицию центрального хавбека.

Летом де Йонг уже мог покинуть «Барселону». Сразу два английских топ-клуба в лице «Челси» и «Манчестер Юнайтед» были готовы заплатить за Френки 90 миллионов евро, но сам футболист твёрдо решил, что хочет остаться в команде Хави Эрнандеса.

Напомним, де Йонг занимает первое место в зарплатной ведомости «Барселоны». Это одна из тех причин, по которой игрок не хочет покидать команду.