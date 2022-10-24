Лапорта хотел сделать Пирло главным тренером «Барселоны» вместо Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел назначить главным тренером команды экс-наставника «Ювентуса» Андреа Пирло после увольнения голландского специалиста Рональда Кумана, сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорта передумал приглашать итальянца после разговора с игроками команды, имеющими влияние в клубе. Футболисты посчитали 43-летнего Пирло неопытным тренером, который изменит игровой стиль «Барселоны».

Напомним, Куман был отправлен в отставку в октябре прошлого года. Его место на посту наставника «сине-гранатовых» занял Хави Эрнандес, которого поддержали футболисты.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» расположилась второй строчке турнирной таблицы. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают три очка.